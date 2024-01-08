Місцеві телеграм-канали пишуть, що Білгород-Дністровському, що на Одещині, вирує негода. Там пориви вітру такої сили, що звалили вітрогенератор, передає 24 Канал.

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Пориви вітру дуже сильні

Синоптики прогнозували погіршення погоди в Україні. На Одещині значні пориви вітру. Вони звалили вітрогенератор. Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

Масивна конструкція просто лежить біля того місця, де мала б стояти. До слова, вітрогенератор дійсно великий, однак вітер був такої сили, що зміг звалити цю споруду.

На Одещині вітер звалив вітрогенератор: дивіться відео

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