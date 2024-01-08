Місцеві телеграм-канали пишуть, що Білгород-Дністровському, що на Одещині, вирує негода. Там пориви вітру такої сили, що звалили вітрогенератор, передає 24 Канал.
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Пориви вітру дуже сильні
Синоптики прогнозували погіршення погоди в Україні. На Одещині значні пориви вітру. Вони звалили вітрогенератор. Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.
Масивна конструкція просто лежить біля того місця, де мала б стояти. До слова, вітрогенератор дійсно великий, однак вітер був такої сили, що зміг звалити цю споруду.
На Одещині вітер звалив вітрогенератор: дивіться відео
Негода в Україні: останні новини
- Після аномально теплої погоди у грудні, до України все ж прийшло похолодання. Морози значно зміцніють. У частині областей буде до -25 градусів. Синоптики спрогнозували, де саме і коли чекати лютих морозів.
- Синоптики прогнозували, що упродовж 7 – 9 січня в Україні очікується значне зниження нічної температури. Зокрема, до 13 – 20 градусів морозу. Однак, у двох областях ще нижче.
- Лише на Півдні нашої країни температура повітря ще лишатиметься плюсовою. Більш – менш прохолодною погода буде у південно-східних областях, таких як Дніпропетровщина, Запоріжжя та Кіровоградщина, а також на Закарпатті.