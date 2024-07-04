В Одесской области с поличным задержали агентов ФСБ, которые шпионили за морской охраной

Служба безопасности Украины задержала агентов российской ФСБ, которые шпионили за морской охраной Одесской области. В пользу вражеских спецслужб шпионил 23-летний одессит и его 18-летняя невеста.

Действовала пара предателей в Одесской и Днепропетровской областях. Они корректировали ракетно-пушечные удары России по военным объектам.

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В планах предателей был также поджог электроподстанции

Парень с девушкой разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые занимаются обороной акватории.

Чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок молодоженов и фотографировались на фоне "нужных" объектов,

– рассказали в СБУ.

Затем предатель передавал "отчет" своему куратору. Его личность СБУ уже установила.

"В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников. Впрочем, СБУ сорвала вражеский замысел и задержала фигурантов с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели", – добавили в Службе безопасности.

Одессит также должен был поджечь местную электроподстанцию, а еще – расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации в Украине. К слову, он попал в поле зрения российских спецслужб в мае 2024 года из-за анонимных чатов в телеграме, где как раз обсуждали вопрос уклонения от службы.

"Во время обысков в доме задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружено банковскую карточку, на которую поступали деньги от ФСБ, и партию антиукраинских листовок", – написали в СБУ.

Сейчас агентам сообщено о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о ВСУ. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области предателей / Фото СБУ