Діяла пара зрадників в Одеській та Дніпропетровській областях. Вони коригували ракетно-дронові удари Росії по військових об'єктах.

Дивіться також Не лише Одеса та Дніпро: у поліції розповіли, скільки підпалів авто військових зафіксували

У планах зрадників був також підпал електропідстанції

Хлопець з дівчиною розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які займаються обороною акваторії.

Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні "потрібних" об’єктів,

– розповіли в СБУ.

Потім зрадник передавав "звіт" своєму куратору. Його особу СБУ уже встановила.

"У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників. Втім, СБУ зірвала ворожий задум і затримала фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі", – додали у Службі безпеки.

Одесит також мав підпалити місцеву електропідстанцію, а ще – розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації в Україні. До слова, він потрапив у поле зору російських спецслужб у травні 2024 року через анонімні чати в телеграмі, де якраз обговорювали питання ухилення від служби.

"Під час обшуків в помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. Також виявлено банківську картку, на яку надходили гроші від ФСБ, та партію антиукраїнських листівок", – написали у СБУ.

Наразі агентам повідомлено про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Служба безпеки України затримала на Одещині зрадників / Фото СБУ