В Одесской ОВА ответили, исчезла ли угроза высадки морского десанта России

Россия увеличила количество кораблей в Черном море. Теперь высадка российского десанта в Одесской области остается под вопросом. Однако в местном ОВА говорят, что активной подготовки к этому в России нет.

Об этом 24 каналу сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, существует большая угроза нанесения ракетных ударов с моря.

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Оккупанты увеличили количество кораблей в море

В Одесской области вечером 11 июня и ночью раздавались воздушные тревоги, но обстрелов не было. Ситуация контролируется.

Однако в Черном море увеличилось количество российских кораблей и подлодок, имеющих на борту крылатые ракеты. Также в море Россия добавила большие десантные корабли .

Есть ли угроза высадки десанта в Одессе

"Россия на территории оккупированного Крыма ставит дополнительные противокорабельные комплексы. Так что понятно, что России верить нельзя", – сказал Братчук.

По его словам, определенная угроза высадки десанта есть.

Риски высадки морского десанта россии существуют постоянно и будут существовать до нашей победы. Что касается активной фазы высадки морского десанта, то этого не заметили,

– подчеркнул он.

Представитель Одесской ОВА отметил, что если появятся признаки подготовки высадки российского десанта, то у наших военных есть соответствующие и эффективные решения.

Сергей Братчук о возможности высадки десанта в Одессе:

Пляжи Одессы заминированы на случай высадки российского десанта . Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал одесситов и гостей города не подвергаться опасности и помнить о мерах безопасности во время военного положения. Кроме того, на побережье часто выбрасывает морские мины.

Кстати, в Черном море возле Одессы 50-летний мужчина наступил на русскую мину и взорвался на глазах у жены, сына и товарища. Момент жуткого взрыва попал на видео . Известно, что снаряд сорвался с якоря и отнес его к берегу.

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