Перед приездом в Украину Боррель встретился с президентом Молдовы Майей Санду. В частности, они обсудили усилия Кишинева, направленные на продвижение по пути в ЕС.

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Боррель приехал в Одессу

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности отметил, что уже прошел год со времени незаконной аннексии Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Украина имеет право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией. ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется,

– подчеркнул Боррель.

Также он обнародовал видео из Одессы.

"Одесса – прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. В то же время он появляется в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией", – подытожил главный дипломат ЕС.

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Боррель жестоко высказался о России

Недавно Боррель заявил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина были серьезные просчеты в своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, российский президент "во многом ошибся", в частности, в том, что он мог бы осуществлять контроль над странами Европейского Союза из-за зависимости от российских энергоносителей.

"Путин жертвует своим народом и армией ради личного и политического выживания. Именно поэтому так сложно вести переговоры о мире", – подчеркнул дипломат.

Также он прошелся по отношениям России и Китая. Мол, сравнивать Пекин и Москву невозможно.

Китай – реальный геополитический актер, в то время как Россия – экономический карлик, бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу,

– заявил Боррель.

Напоследок дипломат положительно оценил переговоры по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии и отметил участие в них Китая.