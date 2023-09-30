Перед приїздом в Україну Боррель зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Зокрема, вони обговорили зусилля Кишинева, спрямовані на просування на шляху до ЄС.

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Боррель приїхав в Одесу

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики зазначив, що вже минув рік з часу незаконної анексії Росією частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією. ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно,

– наголосив Боррель.

Також він оприлюднив відео з Одеси.

"Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією", – підсумував головний дипломат ЄС.

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Боррель жорстоко висловився про Росію

Нещодавно Боррель заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін мав серйозні прорахунки у своєму рішенні розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, російський президент "майже в усьому помилився", зокрема, у тому, що він міг би здійснювати контроль над країнами Європейського Союзу через залежність від російських енергоносіїв.

"Путін жертвує своїм народом та армією заради особистого та політичного виживання. Саме тому так важко вести перемовини про мир", – наголосив дипломат.

Також він пройшовся по відносинах Росії та Китаю. Мовляв, порівнювати Пекін та Москву неможливо.

Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик, бензоколонка, власник якої має атомну бомбу,

– заявив Боррель.

Наостанок дипломат позитивно оцінив переговори щодо української Формули миру у Саудівській Аравії та відмітив участь у них Китаю.