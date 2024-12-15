В одной из областей свет будут отключать вне графика: что произошло
В Ровненской области 15 декабря свет будут выключаться не по графику. Полностью или частично будет отключено более 60 улиц Ровно и несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровненской ОВА Александра Коваля.
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Где в Ровно будут выключать свет и почему
Коваль сообщил, что в воскресенье, 15 декабря, Ровненской области энергетики будут проводить работы по стабилизации энергосистемы. Поэтому с 11:00 до 14:00 в Ровно будут обесточивания вне графика.
Полностью или частично будут отключены от электроснабжения более 60 улиц. В частности, Стельмаха, Видинская, Бандеры, Энергетиков, микрорайоны Новый Двор, Красные горы, На счастливом.
Также отключение применят к селам, расположенным неподалеку Ровно. Говорится о населенных пунктах Колоденка, Порозовое, Тайкуры, Корнин, Белый Колодец, Глинки.
Прошу с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. Ее цель – улучшить электроснабжение в дома жителей области,
– подчеркнул Коваль.
Какие графики отключения в Ровно
Кроме ограничений из-за работы энергетиков, на Ровненщине также действуют графики стабилизационных отключений. Так, как сообщили в "Ровнооблэнерго", 15 декабря свет будут выключать по графику:
- 1 очередь: 14:00 – 18:00
- 3 очередь: 14:00 – 17:00
- 4 очередь: 18:00 – 22:00
- 5 очередь: 11:00 – 14:00
- 6 очередь: 08:00 – 11:00