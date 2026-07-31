Об этом сообщили в Сумыоблэнерго.
В Сумской области – аварийные отключения
Причина утренних ограничений в Сумской области – повреждение энергосистемы в результате систематических атак российской армии.
Обратите внимание! Очередь по ГАВ доступна на сайте АО "СУМИОБЛЭНЕРГО" в разделе "Отключения" по вашему адресу или номеру лицевого счета. А также в личном кабинете "E-Svitlo".
Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
При ГАВ нет определенного времени возобновления подачи электроэнергии, ведь это аварийная ситуация.
Напомним, что утром 30 июля значительная часть потребителей в Сумской области также осталась без света. Причина та же – российская армия совершила атаку на энергетическую систему региона.
В тот день из-за боевых действий и обстрелов временно без света оставались потребители еще в пяти областях: Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской.
К сожалению, в результате атаки погиб один из энергетиков.