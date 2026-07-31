Про це повідомили у Сумиобленерго.

На Сумщині аварійні відключення

Причина ранкових обмежень на Сумщині – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії Росії.

Зверніть увагу! Черга при ГАВ є на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку. А також в особистому кабінеті "E-Svitlo".

Черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.

При ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, адже це аварійна ситуація.

Нагадаємо, що вранці 30 липня значна частина споживачів у Сумській області теж залишилася без світла. Причина та ж сама – російська армія атакувала енергетичну систему регіону.

Того дня через бойові дії та обстріли тимчасово без світла залишалися споживачі ще у п'яти областях: Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській.

На жаль, атака забрала життя одного з енергетиків.