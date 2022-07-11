В селе Сибири из 150 солдат, которые поехали воевать в Украину, 72 вернулись 200-ми, – разведка

россия не объявляет всеобщую мобилизацию, в то же время бросает воевать жителей отдаленных деревень Дальнего Востока и Сибири. Так, в одном из сел в Сибири воевать в Украину поехало 150 человек – большинство из них вернулись в цинковых гробах.

солдаты из Сибири возвращаются 200-ми с Украины

Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Однако россия продолжает искать пути скрытой мобилизации и бросать как пушечное мясо своих граждан. Без соответствующей подготовки и опыта у этих "вояк" нет шансов выжить.

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В одном из сел в Сибири воевать в Украину уехало 150 человек. 72 из них вернулись 200-ми,

– рассказал источник.

В отдаленных селах россии мужчины чаще заявляют ехать на войну, ведь это едва ли не единственный шанс заработать хоть какую-то копейку, чтобы было за что жить. Именно так россия пополняет силы своей армии.

Однако среди желающих присоединиться к армии россии уже знают о значительных потерях их личного состава в Украине – скрывать масштабы потерь российские пропаганды все сложнее.

Кроме того, солдаты оккупационных войск не могут получить обещанные деньги или получают существенно меньшие суммы, чем договаривались при подписании контрактов – поэтому и единственную мотивацию россия лишает своих солдат.

Потери врага колоссальные

Еще в начале полномасштабного вторжения украинская разведка узнала о существовании так называемых планов российского командования относительно того, что регионы в Сибири и на Дальнем Востоке должны еженедельно находить 200 человек для участия в боевых действиях в Украине.

К слову, российские власти не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в стране, этого просто боятся. Объявление всеобщей мобилизации в россии означало бы для россиян, что "все не идет по плану".

Поэтому ротации, отдых российским солдатам и не светят. Местные чиновники ищут пути, чтобы оттянуть мобилизацию. Однако, у оккупантов уже все "не по плану".

Если не объявят мобилизацию, воевать будет некому. Ведь потери захватчиков в Украине колоссальны. По состоянию на 11 июля ВСУ ликвидировали не менее 37 тысяч оккупантов.

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