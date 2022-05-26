В Офисе Президента российский паспорт назвали "меткой изгоя"
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Россия продолжает навязывать гражданство своей страны-изгнанника цивилизованного мира и раздает красные паспорта на временно оккупированных территориях. Однако они и даром никому не нужны.
Российский паспорт – "метка изгоя"
В частности, по этому поводу высказался советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал российский паспорт "меткой изгоя".
Обратите внимание Россияне в Херсонской области заставляют ставить ценники в рублях и в гривнах и угрожают продавцам
По его словам, любые попытки раздавать российские паспорта на украинских территориях бессмысленны и бесперспективны. Ведь украинский паспорт сегодня считается в мире символом храбрости и героизма, чего нельзя сказать о документах государства-агрессорки.
Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?
– риторически спросил Подоляк.
Путин хочет раздавать российские паспорта на временно оккупированных территориях: что известно
- Вчера, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на временно подконтрольных оккупантам территориях Херсона и Запорожья.
- К слову этим документом только вносятся изменения в аналогичный указ о предоставлении российского гражданства жителям квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", подписанный 2 года назад.
- Кроме того, захватчики упрощают процесс подачи заявления на получение российского гражданства и депортированных на территорию страны-агрессорки украинцев. Им практически насильно выдают красные паспорта.
- То же самое происходит и в Мариуполе, где кафиры уже начали процесс выдачи паспортов . Старт этому дала так называемая ДНР. Советник мэра города Петр Андрющенко назвал это "началом фактической аннексии".
- В украинском МИД осудили абсурдные заявления и поступки кафиров, назвав незаконную паспортизацию грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права и обязательств России как государства-оккупанта.
- Там отметили, что никаких правовых последствий выдача российских паспортов не будет. То есть граждане Украины останутся гражданами Украины даже если получат от россиян по 10 ничего не стоящих паспортов.