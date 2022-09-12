Психологический излом произошел, – у Зеленского уверены, что россия будет уничтожать себя бунтами

Террористические атаки россии на критическую инфраструктуру Украины 11 сентября и попытки оставить отдельные регионы без света были не только актом отчаяния. Российские пропагандисты просто попытались переключить внимание своего общества на "проблемы соседа".

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, все это делается для того, чтобы не было претензий к царю.

Важно Россия может "выключить" украинцам свет: чем стоит запастись и как действовать

Подоляк подчеркнул, что подобные действия агрессора свидетельствуют о том, что психологический излом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – россии не выиграть эту войну.

Атаки крылатыми ракетами по нашим ТЭЦ были отчаянной попыткой кремлевских функционеров на секунду переключить внимание собственноручно вскормленного zombi-сообщества на временные "проблемы соседа". Переключить внимание со своих талантов "возьмем Киев за 3 дня; дадим вам все ограбить и станем империей, которую все боятся" на другую проблематику,

– объяснил советник главы Офиса Президента.

Он добавил, что успешное контрнаступление Вооруженных Сил на Харьковщине, крах российской линии обороны и переход отметки в 200 дней с момента "взятия Киева за 3 дня" стали катализатором – российское Z-сообщество начало понемногу осознавать 3 базовые вещи:

Россия проигрывает эту войну – другого сценария не существует. Их ждет наказание. Их дети сочтут родителей не героями, а преступниками. Впереди – репарации, демилитаризация, денацификация россии и годы раскаяния.

"Приняв решение о полномасштабном вторжении, кремль поставил все на красное. И проиграл. Хотя еще имеет ресурс, чтобы делать нам больно, убивая наших людей. Так или иначе, но впереди неизбежное. Россия начнет замыкаться в себе и искать виновных", – подчеркнул Подоляк.

В то же время он констатировал, что никакие "ситуативные инфоприводы" вроде обстрелов мирных жителей Украины не помешают процессу самоедства. Путинская россия переваривает саму себя.

Россия будет уничтожать себя бунтами. Совсем немного осталось,

– заверил он.

Россияне ударили по Харьковской ТЭЦ

Вечером 11 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога во всех регионах. В то время россияне выпустили по Харькову 11 ракет. К счастью, 9 из них удалось сбить нашей системе ПВО.

Однако две российские ракеты попали в Харьковскую ТЭЦ. Без света остались Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Буквально через несколько часов на Сумщине, Днепропетровщине, Полтавщине восстановили свет. Кое-где удалось возобновить и поставку воды.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб работник предприятия. Кроме того, в Чугуевском районе скорая госпитализировала 35-летнего работника со взрывной травмой.

В украинском МИД отреагировали на теракт по энергосфере, который совершила россия. Там назвали действия россиян актом отчаяния и призвали признать россию государством-спонсором терроризма.

Отметим, что Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Харьковской ТЭЦ. Президент Украины сказал, что мы можем быть без света или газа, без пищи или воды, но без россиян. Украинцам очень понравилась речь президента в части "без вас", то есть без россии. В сети активно распространяли слова Зеленского, добавляя хэштег "без вас".

Россияне ударили по критической инфраструктуре Украины: смотрите видео