россияне забрали с моря подлодки, даже погода против них, – ОК "Юг"

русские захватчики убрали с украинского моря свои подлодки, оставив только наземные. Это может быть связано с неблагоприятной погодой.

На море сейчас шторм, что тем самым портит планы оккупантов, поэтому оно точно украинское. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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россияне убрали свои подлодки

За последние сутки (8 августа – 24 канал) они убрали подлодки, оставив только надводные ракетоносители. Это может быть связано с изменением погоды. Поскольку море немного штормит, оно все же наше, оно за нас,

– отметила Наталья Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Юга добавляет, что враг постоянно перегруппировывает свою корабельно-катерную группировку. Он пытается держать его в безопасных для себя районах, чтобы избежать поражения нашими ракетными средствами. Наличие ракетоносителей в море почти постоянно.

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Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что десантные корабли в акватории Черного моря выполняют функцию нагнетания ситуации. Таким образом оккупанты показывают, что есть угроза высадки морского десанта.

"Это может быть демонстрация тайных замыслов. "У нас еще кое-что есть про запас, но что на самом деле вы не знаете. Так что бойтесь", – отметила глава пресс-центра.

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