В оккупированной Новой Каховке "большой хлопок", взрывы слышали и в Чернобаевке

На территории временно оккупированной Новой Каховки 4 августа прогремели взрывы. В сети уже шутят об очередном "хлопке" у оккупантов.

Как рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко, украинские защитники попали в мост и вражеский состав БК.

Важно В районе Антоновского моста снова что-то пылает, взрывы слышат и в оккупированных Донецке и Макеевке

Пока эту информацию никак не прокомментировали украинские власти. В сети пишут о пожаре в Чернобаевке. До этого местные слышали взрывы.

Взрывы на Херсонщине: смотрите видео

"Прилеты" могли быть не по составам, а по живой силе противника

Отметим, что впоследствии в местных телеграм-каналах появилась информация, что наши бойцы попали в лес с оккупантами и их техникой возле Новой Маячки, а не возле Новой Каховки.

Место "прилетов" в Херсонской области: смотрите видео

ВСУ почти месяц выносят склады оккупантов на Юге. Это делается с помощью сверхточного оружия – РСЗО HIMARS. Как сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, оккупанты понимают, если мы получим ракеты большой дальности – проигрыш россии в войне неизбежен.

Добавим, что русская артиллерия долгое время имела тотальное преимущество. Кое-где количество вооружения россии было в 10 раз больше. Эксперты это объясняли тем, что у оккупантов выстроилась цепочка логистики на оккупированной территории востока Украины.

Правила игры начали меняться, когда наши защитники прошли обучение за границей и получили первые системы HIMARS. Ведь начали "внезапно" взрываться командные пункты российской армии, а также их большие склады боеприпасов на оккупированных территориях.

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