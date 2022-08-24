В оккупированной Новой Каховке во время тревоги раздавались сильные взрывы: видео "хлопка"
24 августа 2022 , 15:25Читати новину українською
Источник:ХХ
"Хлопок" не перестает радовать российских оккупантов. Ко Дню Независимости он посетил россиян, которые временно дислоцируются в Новой Каховке.
российские оккупанты в День Независимости вновь произвели мощный обстрел Харькова, Запорожья и других городов. Впрочем, "хлопок" не забыл посетить и их и передать привет от наших героев.
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Тревога и взрывы в Новой Каховке