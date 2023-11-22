В оккупированном Бердянске раздались взрывы

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье прогремели взрывы. Враги традиционно заявили, что якобы у них "работала ПВО".

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что звуки взрывов слышали местные жители. Кроме того, громко у россиян было и накануне вечером, 21 ноября, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Бердянске

Бердянск. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе,

– отметил Федоров.

По его словам, громко у врагов было поздно вечером 21 ноября. Тогда они говорили о работе так называемой ПВО. В этот раз оккупанты также писали, что якобы работала противовоздушная оборона.

Следует заметить, что взрывы во временно оккупированном Бердянске для россиян не новость. Ведь буквально 11 ноября врагу прилетело по месту скопления техники.

Иван Федоров тогда рассказывал, что взрывы прогремели в поселке Преслав Бердянского района, где враг и скапливал военную технику и личный состав. Вероятно, у врагов были значительные потери.

ВСУ уничтожили 9 вертолетов врага

Вооруженные Силы Украины ночью против 17 октября провели успешную операцию по поражению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. В результате действий украинских военных оккупанты потеряли технику и личный состав.

В частности, Силы Специальных Операций ВСУ рассказали, что в результате мощной операции наших бойцов "DRAGONFLY" враг потерял:

девять вертолетов различных модификаций,

специальную технику, которая находилась на аэродромах,

пусковую установку ПВО,

склад боеприпасов,

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Кроме того, в Бердянске склад боеприпасов детонировал до 4 утра. Потери врага в живой силе составляют десятки погибших и раненых.