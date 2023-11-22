Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що звуки вибухів чули місцеві мешканці. Окрім того, гучно в росіян було й напередодні ввечері 21 листопада, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Бердянську

Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух у тимчасово окупованому місті,

– зазначив Федоров.

За його словами, гучно у ворогів було пізно ввечері 21 листопада. Тоді вони говорили про роботу так званого "ППО". Цього разу окупанти також писали, що нібито працювала протиповітряна оборона.

Варто зауважити, що вибухи в тимчасово окупованому Бердянську для росіян не новина. Адже буквально 11 листопада ворогу прилетіло по місцю скупчення техніки.

Іван Федоров тоді розповідав, що вибухи пролунали в селищі Преслав Бердянського району, де ворог й скупчував військову техніку та особовий склад. Ймовірно, у ворогів були значні втрати.

ЗСУ знищили 9 гелікоптерів ворога

Збройні Сили Україні вночі проти 17 жовтня провели успішну операцію з ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Внаслідок дій українських військових окупанти втратили техніку та особовий склад.

Зокрема, Сили Спеціальних Операцій ЗСУ розповіли, що внаслідок потужної операції наших бійців "DRAGONFLY" ворог втратив:

дев'ять гелікоптерів різних модифікацій,

спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах,

пускову установку ППО,

склад боєприпасів,

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Окрім того, у Бердянську склад боєприпасів детонував до 4 ранку. Втрати ворога в живій силі складають десятки загиблими та пораненими.