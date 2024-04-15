В оккупированном Бердянске также громко: взрывы слышит весь город

Во временно оккупированном Бердянске 15 апреля прогремели мощные взрывы. "Хлопок" слышал весь город.

Об этом сообщает руководительница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. Она сообщает, что после взрывов над городом поднялся столб дыма, передает 24 Канал.

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Бердянск посетил "хлопок"

В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска,

– написала Галицина.



В Бердянске дым после прилета / Фото Виктория Галицина

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что два прилета были по базированию оккупантов на территории завода "ЮжГидроМаш". Как пишет Андрющенко, российские военные уже оцепили территорию возле района прилета.



Андрющенко опубликовал карту, где обозначил район взрывов / Скриншот Петра Андрющенко

В то же время пророссийские местные телеграм-каналы заявляют о якобы успешной работе "пе-ве-о". А вот почему над городом поднялся дым, оккупационная власть не спешит объяснять.

“Тревожно” и в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму уже второй раз с утра объявляют воздушную тревогу. Оккупанты жалуются на ракетную опасность и подняли в небо авиацию.

Традиционно во время воздушной тревоги закрыли для проезда Крымский мост. Также в телеграмм-каналах сообщали, что у переправы якобы оккупанты снова установили так называемую "дымовую завесу".

Оккупанты пишут, что над Севастополем также много бортов российской авиации. Объясняют это якобы большим количеством ракет Strorm Shadow, которые собираются "атаковать" Крым.

Российские пропагандисты также сообщают о работе "пе-ве-о". Более того, оккупанты уже отчитываются, что якобы есть "сбитие вражеской цели над морем на подлете к Севастополю и Евпатории".