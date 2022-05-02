В оккупированном Бердянске уборщица стала начальницей ЗАГСа
Украинский город Бердянск в Запорожской области продолжает находиться во временной оккупации. В одном из ЗАГСов российские захватчики поставили "управлять" обычную уборщицу.
Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, уборщица-изменница отныне стала начальницей ЗАГСа, в котором до оккупации только мыла пол.
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Сделали из предательницы "уважаемую госперсону", – корреспондент
Как сообщил запорожский журналист, российские пропагандисты вовсю пытаются хоть что-то освещать на оккупированных территориях, поэтому есть множество разных забавных примеров, которые не вкладываются в голову.
Из последнего произошло то, что бригады с телекамерами на больших автобусах приехали в Запорожскую область и пытаются что-то снимать и в Энергодаре, и в Бердянске. Мол, хоть какой-нибудь искусственный позитив для российских новостей.
Был очень показательный случай несколько дней назад из Бердянска, вспомнил корреспондент из Запорожья. Россияне показали репортаж о том, что в местном ЗАГСе вывесили их триколор, герб и регистрации браков по российскому законодательству.
Оказывается, что женщина-регистратор, которая там проводит брачную церемонию, является действительно сотрудницей Бердянского ЗАГСа, но она уборщица,
– отметил он.
"Она шваброй возила тряпку по полу и видела, как проводятся церемонии. Получается, что сама научилась их проводить", – предположил запорожский журналист абсурд ситуации и констатировал, что оккупанты сделали из коллаборантки "уважаемую госперсону", которая якобы регистрирует браки.
Сюжет российских пропагандистов о ЗАГСе в Бердянске: детали в видео
Кто еще фигурировал в репортаже
Также в псевдосюжете показали, что якобы прошли церемонии регистрации 6 пар молодоженов. Однако активисты стали разбираться, что за люди фигурируют в видео.
Молодожены оказались совсем не молодоженами, рассказал корреспондент из Запорожья. "Есть один совсем не жених. Известный бердянский "антимайдановец"-сепаратист. Зовут его Артем Василенко", – добавил он.
Его еще в 2014 году гоняли как сепаратиста с митингами, а теперь его одели в костюм с женщиной в свадебном платье. Сняли как молодую пару,
– объяснил запорожский журналист.
В частности, еще одними "молодоженами" является пара, которая вступила в брак еще в 2019 году. "Об этом свидетельствуют их фотографии в соцсетях. Сейчас же он ("жених" – 24 канал) просто через 3 года играет роль молодого. Причем не впервые снимается в российских пропагандистских роликах", – подчеркнул корреспондент.
Похожие случаи коллаборационизма в Бердянске: коротко
- В конце апреля российские оккупанты в том же Бердянске назначили Анатолия Зимина "руководителем отдела культуры". Предатель работал на одном из местных предприятий и когда-то баллотировался депутатом в горсовет от коммунистической партии.
- Также в городе стал "заместителем мэра" даже дворник. Он стал сотрудничать с оккупационными властями и теперь "руководит" вопросами архитектуры. Сам коллаборант называет себя творческой личностью и утверждает, что разговаривает с камнями.
- Самим же "городским головой" Бердянска после оккупации стал Александр Сауленко. Предатель когда-то выступал за "регионалов", а в 2020 году без успеха баллотировался в сельский совет от партии "За Будущее".