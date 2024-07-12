Однако оккупационная власть Энергодара не может справиться с пожаром, сообщает корреспондент 24 Канала из Запорожья. Хотя и местные "гауляйтеры" делают вид "бурной" деятельности.

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Оккупационные власти в отчаянии

Вокруг Энергодара расположен не очень густой лес. До начала полномасштабного вторжения и оккупации города россиянами он во время жары довольно часто горел. Однако приезжали пожарные и вовремя тушили пожар.

Это была проблема, которая решалась. А сейчас в Энергодаре – сплошная беда. Безумно пылают лесные пожары, весь город окутан дымом,

– подчеркнул корреспондент.

Пожарные приезжают тушить лес, однако там расположены таблички с надписями "Мины", ведь оккупанты все вокруг заминировали.

Соответственно пожарные не хотят рисковать и идти тушить лес.

Однако, по его словам, так называемый "глава города" Энергодара – российский "понаехавший" Эдик – из-за пожара находится в отчаянии, ведь все на него кричат, а он ничего не может поделать с пожаром.

Поэтому он в лучших традициях "Ленина с бревном" полез помогать пожарным тушить огонь. Эдик схватил какого-то шланга и таскает его, а рядом с ним стоит автоматчик. Наверное для того, чтобы в Эдика случайно не попали партизаны,

– отметил корреспондент из Запорожья.

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В то же время ситуация на Запорожской АЭС, расположенной в оккупированном Энергодаре, остается опасной. Украина инициировала резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", которую одобрила Генеральная Ассамблея ООН. В резолюции говорится о необходимости демилитаризации и деоккупации ЗАЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.