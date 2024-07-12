Однак окупаційна влада Енергодара не може впоратись з пожежею, повідомляє кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. Хоча й місцеві "гауляйтери" удають "бурхливу" діяльність.

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Окупаційна влада в розпачі

Довкола Енергодару розташований не дуже густий ліс. До початку повномасштабного вторгнення та окупації міста росіянами він під час спеки доволі часто горів. Однак приїжджали пожежники та вчасно гасили пожежу.

Це була проблема, яка вирішувалась. А зараз в Енергодарі – суцільна біда. Шалено палають лісові пожежі, все місто огорнуте димом,

– наголосив кореспондент.

Пожежники приїжджають гасити ліс, однак там розташовані таблички з написами "Міни", адже окупанти все навколо замінували. Відповідно пожежники не хочуть ризикувати і йти гасити ліс.

Проте, за його словами, так званий "глава міста" Енергодара – російський "понаєхавший" Едік – через пожежу перебуває в розпачі, адже всі на нього кричать, а він нічого не може вдіяти з вогнем.

Тому він у кращих традиціях "Леніна з бревном" поліз допомагати пожежникам гасити пожежу. Едік схопив якийсь шланг і тягає його, а поруч з ним стоїть автоматник. Напевно для того, щоб в Едіка часом не влучили партизани,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

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Водночас ситуація на Запорізькій АЕС, що розташована в окупованому Енергодарі, залишається небезпечною. Україна ініціювала резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізькою АЕС", яку схвалила Генеральна Асамблея ООН. В резолюції йдеться про необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.