В Крыму бригада морской пехоты врага повысила уровень боевой готовности, – "Атеш"
Источник:"Атеш"
Во временно оккупированном Крыму одна из бригад морской пехоты захватчиков повысила уровень боевой готовности. В частности, речь идет о 810 бригаде.
Об этом сообщило движение "Атеш" 1 июля в телеграм-канале. Партизаны также указали соответствующие координаты.
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В Крыму бригада оккупантов повысила уровень боевой готовности
Агенты движения "Атеш" сообщают, что на базе 810 бригады морской пехоты, которая расположена в Севастополе, повысили уровень боевой готовности.
По данным партизан, по периметру постоянно курсируют военные и следят за всеми подозрительными людьми. В "Атеш" добавили определенные координаты: 44.564272, 33.417195 810.
Все это говорит о панических настроениях, страх и понимание того, что очень скоро, всем, что там находятся – придется бежать. А вот многие ли успеют это сделать – большой вопрос!
– говорится в сообщении.
810 бригада морской пехоты повысила уровень боевой готовности / Фото "Атеш"
В "Атеш" сообщили, что 810 бригада морской пехоты повысила уровень боевой готовности / Фото "Атеш"
В Крыму бригада морской пехоты врага повысила уровень боевой готовности / Фото "Атеш"
Напомним, что, что в понедельник, 1 июля, в "Атеш" также писали о том, что россияне разместили ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. В партизанском движении добавили, что на этот раз оккупационные войска выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Так, его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.