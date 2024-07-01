Про це повідомив рух "Атеш" 1 липня у телеграм-каналі. Партизани також вказали відповідні координати.

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У Криму бригада окупантів підвищила рівень бойової готовності

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що на базі 810 бригади морської піхоти, яка розташована в Севастополі, підвищили рівень бойової готовності.

За даними партизанів, по периметру постійно курсують військові та стежать за всіма підозрілими людьми. В "Атеш" додали певні координати: 44.564272, 33.417195 810

Все це говорить про панічні настрої, страх і розуміння того, що дуже скоро, усім, що там знаходяться – доведеться бігти. А ось чи багато хто встигне це зробити – велике питання!,

– йдеться в повідомленні.



810 бригада морської піхоти підвищила рівень бойової готовності / Фото "Атеш"



В "Атеш" повідомили, що 810 бригада морської піхоти підвищила рівень бойової готовності / Фото "Атеш"



У Криму бригада морської піхоти ворога підвищила рівень бойової готовності / Фото "Атеш"