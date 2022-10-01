В оккупированном Крыму были взрывы: СМИ пишут о пожаре в аэропорту Бельбека
1 октября 2022 , 18:01Читати новину українською
Во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. На этот раз они были в аэропорту Бельбек.
Аэродром расположен во временно оккупированном городе Севастополь. Также взрывы услышали в районе курортного микрорайона Любимовка в северной части Севастополя.
Обратите внимание В разных городах оккупированного Крыма слышали мощные взрывы
В Крыму снова раздались взрывы
Ориентировочно в 17:40 1 октября взрывы у оккупантов прогремели в микрорайоне Севастополя Любимовка. Также росСМИ написали, что в этом микрорайоне приземлили очередной беспилотник.