В оккупированном Крыму есть признаки размещения тактического ядерного оружия, – Центр оборонных стратегий

Во временно оккупированном Крыму, по оценкам специалистов, есть признаки размещения тактического ядерного оружия.

Есть веские доказательства так считать

Об этом рассказала гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова. По ее словам, на полуострове восстановили инфраструктуру для поддержки функционирования оружия.

Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в должности премьера

Кроме того, россияне создали там спецподразделение для обслуживания соответствующих военных объектов.

Что касается потенциального размещения там тактического ядерного оружия, то почему такие опасения есть? Потому что в Крыму восстановлена инфраструктура, поддерживающая функционирование такого оружия. И даже создано специальное подразделение в российской армии, которое должно заниматься обслуживанием таких военных объектов на территории Крыма.

– подчеркнула Фролова.

Но объяснила, что это "страшная опасность не только для Европы, но и для многих стран".

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Еще в начале полномасштабного вторжения Борис Джонсон решительно подчеркнул: если россия попытается применить оружие массового поражения, Великобритания оставляет за собой право нанесения превентивного удара по территории рф. Теперь кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс тоже заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.