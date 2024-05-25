В оккупированном Крыму – ракетная опасность: мост перекрыли и остановили транспорт

Во временно оккупированном Крыму неспокойная ночь. В Севастополе объявили о ракетной опасности.

В Севастополе вечером 25 мая объявили воздушную тревогу. Россияне также перекрыли Крымский мост, передает 24 Канал.

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Оккупанты говорят о "Пе-ве-о"

Известно, что в Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Кроме этого, сообщают о выходах ракет в сторону оккупированного полуострова. Также отметили о необходимости быть готовыми к налету беспилотников. Очевидно, "ничего не происходит".

Впоследствии россияне также сообщили о работе сил противовоздушной обороны в районе Евпатории и Черноморска.

В Крыму в последнее время неспокойно.

Крым атаковали ракеты ATACMS