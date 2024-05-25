В оккупированном Крыму – ракетная опасность: мост перекрыли и остановили транспорт
25 мая 2024, 22:02Читати новину українською
Во временно оккупированном Крыму неспокойная ночь. В Севастополе объявили о ракетной опасности.
В Севастополе вечером 25 мая объявили воздушную тревогу. Россияне также перекрыли Крымский мост, передает 24 Канал.
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Оккупанты говорят о "Пе-ве-о"
Известно, что в Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Кроме этого, сообщают о выходах ракет в сторону оккупированного полуострова. Также отметили о необходимости быть готовыми к налету беспилотников. Очевидно, "ничего не происходит".
Впоследствии россияне также сообщили о работе сил противовоздушной обороны в районе Евпатории и Черноморска.
В Крыму в последнее время неспокойно.
Крым атаковали ракеты ATACMS
- По оккупантам в Крыму был нанесен мощный удар в ночь на 24 мая. Атака была нацелена на важные объекты связи между Алуштой и Сатерой, что имеет большое значение для российских военных.
- Известно, что для атаки использовали ракеты ATACMS. Ну и конечно российское министерство обороны заявило о якобы сбитии трех ракет, но многочисленные видеозаписи из Алушты демонстрируют четыре взрыва, что указывает на безуспешные попытки российской ПВО перехватить баллистические ракеты.
- Целью удара стал узел связи российских оккупантов, известный как пункт дальней космической связи, построенный еще в 60 годах для обеспечения связи с космическими аппаратами на Луне, Венере и Марсе.