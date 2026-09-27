О последствиях атаки пишет мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о взрывах в Луганске?

Очевидцы снимали на камеры пролет дронов и взрывы, которые происходили после этого. На видео слышен характерный звук беспилотников, после чего, по-видимому, происходит попадание.

По данным наблюдателей, на территории бывшего Луганского пограничного завода зафиксировано более 5 взрывов. Кроме того, под Луганском дроны могли совершить атаку на еще один склад с боеприпасами.

Удар по вражескому объекту в Луганске: смотрите видео Exilenova+

Отметим, что на момент публикации подтвержденной информации об атаке нет. Очевидно, такие данные могут появиться позже, после чего мы обязательно обновим материал.

Кстати, буквально накануне, 26 сентября, Генштаб писал о нескольких успешных операциях. В частности, в Ростовской области под удар попал Азовский оптико-механический завод, который производит компоненты для российского вооружения. На предприятии возник пожар.

Также в Северодонецке в Луганской области был поражен склад боеприпасов. В Донецкой области, вблизи Семеновского, под ударом оказалась российская РЛС П-18 "Терек", которая использовалась для контроля воздушного пространства.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.