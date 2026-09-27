Про наслідки атаки пише моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Луганську?

Очевидці знімали на камери проліт дронів і вибухи, які відбувалися після цього. На відео чутно характерний звук безпілотників, після чого, вочевидь, стається влучання.

За даними моніторів, на території колишнього Луганського прикордонного заводу зафіксовано понад 5 вибухів. Окрім того, під Луганськом дрони могли атакувати ще й склад з боєприпасами.

Удар по ворожому об'єкту в Луганську: дивіться відо Exilenova+

Зауважимо, що станом на момент публікації підтвердженої інформації про атаку немає. Вочевидь, такі дані можуть з'явитися пізніше, після чого ми обов'язково оновимо матеріал.

До речі, буквально напередодні, 26 вересня, Генштаб писав про декілька успішних операцій. Зокрема, у Ростовській області під удар потрапив Азовський оптико-механічний завод, який виготовляє компоненти для російського озброєння. На підприємстві виникла пожежа.

Також у Сіверськодонецьку на Луганщині уражено склад боєприпасів. На Донеччині, поблизу Семенівського, під ударом була російська РЛС П-18 "Терек", що використовувалася для контролю повітряного простору.

Крім того, українські сили завдали удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.