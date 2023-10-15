О взрыве в Луганске сообщают местные телеграм-каналы. Также в сети показали кадры из временно оккупированного города, передает 24 Канал.
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Взрыв раздался около 11:30 в Каменобродском районе, что на севере Луганска. Об этом пишут некоторые местные телеграм-каналы. Впрочем, что стало причиной взрыва – неизвестно.
Дым после взрыва в Луганске / Фото из соцсетей
Интересно, что прокремлевские пропагандистские телеграм-каналы начали блюрить появившиеся в сети фотографии. К тому же некоторые пользователи сети утверждают, что российские военные примерно в районе, где раздался взрыв, обустроили полигон.
В каком районе Луганска раздался взрыв: смотрите на карте
Взрывы в Луганске: последние новости
- Ночь на 29 августа в оккупированном Луганске оказалась неспокойной. В сети сообщали о мощных взрывах и публиковали кадры, как в ночном небе появлялось зарево. Впрочем, оккупационные власти никак не отреагировали на события в городе и не объяснили людям, что произошло в городе.
- В июле в Луганской области ВСУ поразили склад ракетного вооружения оккупантов. Мощные взрывы прогремели утром 16 июля в Юбилейном, впоследствии в СтратКоме ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли удар по складу, где россияне хранили ракетное вооружение. Российские оккупанты объяснили детонацию работой "пе-ве-о".
- В Луганске раздавались взрывы и 25 июня. После "хлопка" в небо взвился столб черного дыма, однако оккупационная администрация не комментировала взрывы. Через некоторое время взрывы прогремели и в оккупированном Донецке. Местные жители сообщали, что прилет был в Киевском районе города в бизнес-центре "Акула". Тогда оккупанты в очередной раз проигнорировали "хлопок" и не прокомментировали, что стало причиной взрывов.