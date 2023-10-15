Про вибух в Луганську повідомляють місцеві телеграм-канали. Також у мережі показали кадри з тимчасово окупованого міста, передає 24 Канал.
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Вибух пролунав близько об 11:30 у Кам'янобрідському районі, що на півночі Луганська. Про це пишуть деякі місцеві телеграм-канали. Втім, що стало причиною вибуху – наразі невідомо.
Дим після вибуху у Луганську / Фото із соцмереж
Цікаво, що прокремлівські пропагандистські телеграм-канали почали блюрити світлини, які з'явилися у мережі. До того ж, деякі користувачі мережі стверджують, що російські військові приблизно у районі, де пролунав вибух, облаштували полігон.
У якому районі Луганська пролунав вибух: дивіться на карті
Вибухи у Луганську: останні новини
- Ніч на 29 серпня в окупованому Луганську видалася неспокійною. У мережі повідомляли про потужні вибухи й публікували кадри, як у нічному небі з'являлася заграва. Втім, окупаційна влада жодним чином не відреагувала на події у місті й не пояснила людям, що сталося у місті.
- У липні на Луганщині ЗСУ уразили склад ракетного озброєння окупантів. Потужні вибухи пролунали зранку 16 липня у Ювілейному, згодом у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали удару по складу, де росіяни зберігали ракетне озброєння. Російські окупанти пояснили детонацію роботою "пе-ве-о".
- У Луганську лунали вибухи й 25 червня. Після "бавовни" у небо здійнявся стовп чорного диму, проте окупаційна адміністрація не коментувала вибухи. Через деякий час вибухи пролунали й в окупованому Донецьку. Місцеві жителі повідомляли, що приліт був у Київському районі міста у бізнес-центр "Акула". Тоді окупанти вкотре проігнорували "бавовну" й не прокоментували, що стало причиною вибухів.