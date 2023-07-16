Наші захисники підтвердили, що у Ювілейному був уражений ракетний склад російських окупантів. Про це стало відомо у неділю, 16 липня.
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Що відбувається у Ювілейному
Зранку місцеві жителі повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому селищі. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".
Згодом представники СтратКому ЗСУ написали у соцмережах, що Сили оборони завдали удару по складу, де росіяни зберігали ракетне озброєння. Також вони опублікували кадри з місця подій.
На місці прильоту видно дим: відео
Наслідки "бавовни" в Ювілейному: відео
Де саме розташований ворожий склад
Нещодавно "Донбас Реалії" геолокували місце влучання. Окупанти могли облаштувати склад за містом на південному заході від кварталу Південного.
Місце влучання у Ювілейному / Фото "Донбас Реалії"