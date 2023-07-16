Наши защитники подтвердили, что в Юбилейном был поражен ракетный склад российских оккупантов. Об этом стало известно в воскресенье, 16 июля.
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Что произошло в Юбилейном
Утром местные жители сообщали о взрывах во временно оккупированном поселке. По предварительным данным, громко было в районе территории шахты "Мащинская".
Впоследствии представители СтратКома ВСУ написали в соцсетях, что Силы обороны нанесли удар по складу, в котором россияне хранили ракетное вооружение. Также они опубликовали кадры с места событий.
На месте прилета виден дым: видео
По словам свидетелей из временно оккупированного Луганска, сначала они услышали ракету. После этого раздался взрыв, а затем что-то трижды сдетонировало. Один из очевидцев записал видео из квартала Героев Сталинграда и Ольховского.
Последствия "хлопка" в Юбилейном: видео
Где именно расположен вражеский склад
Недавно "Донбасс Реалии" геолоцировали место попадания. Оккупанты могли обустроить склад за городом на юго-западе от квартала Южного.
Место попадания в Юбилейном / Фото "Донбасс Реалии"
По предварительным данным, захватчики могли хранить боеприпасы в бывшем цехе шахты. На видео можно услышать их детонацию. Сами оккупанты попытались объяснить эти взрывы якобы "работой ПВО в Луганске".
На временно оккупированных территориях часто что-то взрывается
- Недавно в Токмаке было очень громко. Там раздались 3 серии взрывов. После этого захватчики заявили о поражении их позиций и стали жаловаться на удары от ВСУ.
- В Донецке, который россияне тоже временно оккупировали, не так давно произошел мощный "хлопок". Очевидцы сообщили о прилете в районе завода "Топаз".
- Ранее в разрушенном оккупантами Мариуполе "хлопок" посетил казармы с кадыровцами. Захватчики ее обустроили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
- Советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что по после прилета раненых кадыровцев тайком вывезли в направлении Донецка. По его мнению, эти оккупанты могли находиться в тяжелом состоянии.