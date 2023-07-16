Наши защитники подтвердили, что в Юбилейном был поражен ракетный склад российских оккупантов. Об этом стало известно в воскресенье, 16 июля.

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Что произошло в Юбилейном

Утром местные жители сообщали о взрывах во временно оккупированном поселке. По предварительным данным, громко было в районе территории шахты "Мащинская".

Впоследствии представители СтратКома ВСУ написали в соцсетях, что Силы обороны нанесли удар по складу, в котором россияне хранили ракетное вооружение. Также они опубликовали кадры с места событий.

На месте прилета виден дым: видео

По словам свидетелей из временно оккупированного Луганска, сначала они услышали ракету. После этого раздался взрыв, а затем что-то трижды сдетонировало. Один из очевидцев записал видео из квартала Героев Сталинграда и Ольховского.

Последствия "хлопка" в Юбилейном: видео

Где именно расположен вражеский склад

Недавно "Донбасс Реалии" геолоцировали место попадания. Оккупанты могли обустроить склад за городом на юго-западе от квартала Южного.



Место попадания в Юбилейном / Фото "Донбасс Реалии"

По предварительным данным, захватчики могли хранить боеприпасы в бывшем цехе шахты. На видео можно услышать их детонацию. Сами оккупанты попытались объяснить эти взрывы якобы "работой ПВО в Луганске".

На временно оккупированных территориях часто что-то взрывается