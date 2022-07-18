Настоящий храбрец: парень вышел на площадь в Мариуполе с украинским флагом

Молодой человек в Мариуполе вышел на площадь с сине-желтым флагом. Парню могло угрожать наказание, но он не побоялся совершить такой поступок.

Фото юноша сделал возле разбомбленного оккупантами Драмтеатра. Его опубликовал городской совет 18 июля.

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Настоящая смелость

Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного россиянами Драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "в подвал",

– говорится в сообщении.



Парень с украинским флагом в оккупированном Мариуполе / Фото городского совета

В Мариупольском городском совете отмечают, что десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города. Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским.

В Нью-Йорке организовали акцию "Война не закончилась"

Война россии против Украины длится уже 5 месяцев. За это время многие люди в мире приспособились к таким условиям и уже не столь массово поддерживают Украину.

Однако жители Нью-Йорка 10 июля организовали акцию "Война не закончилась", доказав, что им не безразлична судьба украинцев.

Сотни активистов с сине-желтыми флагами прошли 4 километра по Бродвею – от Таймс-Сквер до парка Вашингтона. На митинге присутствовал и генеральный консул Украины Алексей Голубов.

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