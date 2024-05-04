В Оклахоме пронесся очень редкий антициклонический торнадо: чем он удивил метеорологов
Источник:CNN
В США бушуют торнадо. На юге Оклахомы пронесся такой редкий торнадо, что это поразило метеорологов. Они даже считают, что этот случай войдет в учебники.
Ранее в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека и по меньшей мере сто были ранены. Больше всего пострадал город Сульфур: там оборвало электрические провода, разрушило здания в центре города и перевернуло машины.
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Что произошло в Оклахоме
Несколько торнадо бушевали одновременно в округе Тилман (штат Оклахома), когда погода стала странной. По меньшей мере два торнадо демонстрировали очень странное поведение: один мощный торнадо закрутился назад и пересек свой предыдущий путь, а другой значительный торнадо закрутился в "неправильном" направлении,
– говорится в сообщении.
Что интересно, оба торнадо возникли из одной и той же мощной грозы. Метеорологи говорят, что такие явления необычные, их не увидишь каждый день. Ту ночь в Оклахоме журналисты уже назвали дикой.
"Большой и чрезвычайно опасный" торнадо появился после грозы со сверхбольшими очагами – именно той, после которой погода становится очень суровой.
Движение торнадо описывают так: он шел на восток, потом значительно замедлился, повернул на север, потом на запад и закружился над тем местом, где только что ударил.
"Штормы обычно движутся с запада на восток, но мощные торнадо иногда могут поворачивать обратно на запад, когда теряют силу. Гораздо более редким в этой ситуации является то, что торнадо завершает полный цикл, возвращаясь обратно по своему пути", – указывают журналисты.Интересно! Это не первый подобный случай торнадо с петлевым движением. В мае 2007 года торнадо уничтожил город Гринсбург в штате Канзас, а затем вернулся чуть севернее от места наибольших разрушений.
Почему торнадо в Оклахоме на удивление редкий
Спиральный торнадо ослаб, но южном краю того же шторма появился новый мощный антициклонический торнадо.
Торнадо в Северном полушарии обычно вращаются циклонически или против часовой стрелки, но этот новый торнадо вращался по часовой стрелке или антициклонически. По данным метеорологической службы, только около 1% торнадо являются антициклоническими,
– объясняют в материале.
А еще этот торнадо интересен тем, что какое-то время он почти не двигался или двигался очень медленно. Это большая редкость, потому что торнадо почти всегда направляются туда, куда идет гроза со сверхбольшими очагами. Этот "неправильный" торнадо оставил разрушения, в частности высоко поднял обломки. Хотя обычно антициклонические торнадо слабые и непродолжительные. И это еще одна причина, почему торнадо редкий.
К счастью, никто не пострадал, потому что непогода бушевала над малонаселенной территорией.