Раніше в штаті Оклахома через торнадо загинули чотири людини і щонайменше сто були поранені. Найбільше постраждало місто Сульфур: там обірвало електричні дроти, зруйнувало будівлі в центрі міста та поперекидало автівки.

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Що відбулося в Оклахомі

Кілька торнадо вирували одночасно в окрузі Тілман (штат Оклахома), коли погода стала дивною. Щонайменше два торнадо демонстрували дуже дивну поведінку: один потужний торнадо закрутився назад і перетнув свій попередній шлях, а інший значний торнадо закрутився в "неправильному" напрямку,

– ідеться в повідомленні.

Що цікаво, обидва торнадо виникли з однієї і тієї ж потужної грози. Метеорологи кажуть, що такі явища небуденні, їх не побачиш щодня. Ту ніч в Оклахомі журналісти вже назвали дикою.

"Великий і надзвичайно небезпечний" торнадо з'явився після грози з надвеликими осередками – саме тієї, після якої погода стає дуже суворою.

Рух торнадо описують так: він ішов на схід, потім значно сповільнився, повернув на північ, потім на захід і закружляв над тим місцем, де щойно вдарив.

"Шторми зазвичай рухаються із заходу на схід, але потужні торнадо іноді можуть повертати назад на захід, коли втрачають силу. Набагато рідкіснішим у цій ситуації є те, що торнадо завершує повний цикл, повертаючись назад по своєму шляху", – вказують журналісти.

Цікаво! Це не перший подібний випадок торнадо з петлевим рухом. У травні 2007 року торнадо знищив місто Грінсбург у штаті Канзас, а потім повернувся трохи північніше від місця найбільших руйнувань.

Чому торнадо в Оклахомі напрочуд рідкісний

Спіральний торнадо ослаб, але південному краю того ж шторму з'явився новий потужний антициклонічний торнадо.

Торнадо в Північній півкулі зазвичай обертаються циклонічно або проти годинникової стрілки, але цей новий торнадо обертався за годинниковою стрілкою або антициклонічно. За даними метеорологічної служби, лише близько 1% торнадо є антициклонічними,

– пояснюють у матеріалі.

А ще цей торнадо цікавий тим, що якийсь час він майже не рухався або рухався дуже повільно. Це велика рідкість, бо торнадо майже завжди прямують туди, куди йде гроза з надвеликими осередками. Цей "неправильний" торнадо залишив руйнування, зокрема високо підняв уламки. Хоча зазвичай антициклонічні торнадо слабкі та нетривалі. І це ще одна причина, чому торнадо рідкісний.

На щастя, ніхто не постраждав, бо негода вирувала над малонаселеною територією.