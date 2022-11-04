В окрестностях Херсона – взрывы и детонация: "бавовнятко" могло посетить Чернобаевку

Днем 4 ноября в окрестностях Херсона услышали взрывы. Предполагается, что в районе Чернобаевки могли сдетонировать вражеские склады.

Местные телеграмм-каналы утверждают, что возле Чернобыевки начался пожар.

Важно Херсон будет освобожден уже в этом месяце, в бункере нарастает напряжение, – Пионтковский

На обнародованных в сети кадрах виден густой вздымающийся в небо дым. Что стало причиной пожара, как и какие последствия взрывов, пока неизвестно. Однако предполагают, что к оккупантам просто пришел "хлопок".

Взрывы в окрестностях Херсона: смотрите видео

"Хлопок" продолжает посещать российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Сообщают, что 3 ноября "хлопок" посетил врага у Каховской ГЭС.

Заметим, что в прошлый раз "хлопок" посещал россиян в районе Каховской ГЭС 2 ноября. В сети поделились кадрами, на которых виден мощный пожар.

Будут ли россияне сражаться за Херсон

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается. Сине-желтый флаг 3 ноября уже взвился над Малой Сейдеминухой.

Аналитики американского Института изучения войны утверждают, что захватчики продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции северо-западнее Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

Что сейчас происходит в Херсоне: смотрите видео