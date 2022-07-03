В окрестностях Лисичанска идут бои, ситуация сложная, – Зеленский подтвердил риск оккупации Луга

Возле Лисичанска продолжаются тяжелые бои. Наши защитники продолжают сражаться в очень сложных условиях. Владимир Зеленский подтвердил, что высок риск оккупации Луганщины.

Президент Украины об этом сказал во время совместного брифинга после встречи с премьером Австралии Энтони Албенизи. Этот дипломатический визит прошел 3 июля.

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Когда ВСУ смогут давить на врага в Луганской области

Владимир Злеенский подчеркнул, что в любом случае Вооруженные Силы Украины делают все возможное для сохранения каждого метра нашей земли. Однако они смогут давить на врага в этом направлении сильнее, когда поставка оружия партнеров обеспечит огневое преимущество. Ведь сейчас оккупанты бросили на захват Луганщины бешеный ресурс, поэтому наши воины сражаются в неравных условиях и командованию нужно делать все для сохранения жизней.

Есть риски, что Луганская область будет вся оккупирована. Они нам понятны. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что были случаи, когда города оккупировали и освобождали по несколько раз. К сожалению, в Генштабе ВСУ в 19:19 официально сообщили, что ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев.

Что известно о выводе войск из Лисичанска

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что это был необходимый стратегический шаг. Ведь дальнейшее сдерживание обороны города привело бы к роковым последствиям.

В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям,

– подчеркнули в сообщении.

Однако наши Герои подчеркнули, что они в любом случае вернутся в Лисичанск. Ведь каждый город Украины будет отвоеван.

Оккупанты не считались со своими безумными потерями

Глава Луганской ОВА с утра рассказывал, какая ситуация в Лисичанске. Он подтвердил, что враг начал продвигаться вглубь города. Кроме того, отметил, что практически не прекращаются тотальные обстрелы.

Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания,

– сказал глава ОВА.

Он также отметил, что наступают оккупанты с очень большими потерями. Однако Россия нагнала туда столько военных, что они шли в бой буквально по трупам своих товарищей. Переброска новых подразделений в город не прекращалась.

Хотя и этот кровавый захват города еще продолжался путинский глава Минобороны Шойгу доложил своему диктатору, что уже захватили всю Луганскую область. В МВД объяснили, что такая спешка не случайна. Россияне спешат, ведь так они могут заявить о выполнении хоть одной из задач в войне против Украины.

В Лисичанске не прекращались пожары

Только в течение суток 2 июля спасателям приходилось тушить пожары в очень большом количестве многоэтажек.

Также горели частные дома, магазины и торговый центр. В результате попадания российских снарядов получили ранения гражданские.

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