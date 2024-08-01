В Омске вспыхнул масштабный пожар на нефтезаводе

Вечером 1 августа на нефтяном заводе в российском Омске вспыхнул масштабный пожар. Местные жители публикуют фото, на которых виден столб дыма.

Пожар произошел в омском микрорайоне Нефтяники. Видео черного дыма, который поднимается над городом, публикуют российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Омске горит нефтяной завод

Предварительно установлено, что в четверг в вечернее время на территории "Газпромнефть – Омский НПЗ" произошло возгорание установки АВТ-10, предназначенной для переработки нефти. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

В МЧС России также подтвердили пожар на нефтезаводе в Омске

В Нефтяниках действительно произошел пожар на территории одного из предприятий. В настоящее время задействованы силы этого предприятия и силы МЧС,

– заявили в ведомстве.

В российских силовых структурах утверждают, что никакой диверсии или умышленного поджога не было.

В России горит нефтебаза: смотрите видео

К слову, утром 1 августа в Нижнем Тагиле раздался взрыв в одном из гражданских зданий. В результате "упали" фактически два подъезда.