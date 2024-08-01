В Омске вспыхнул масштабный пожар на нефтезаводе
Вечером 1 августа на нефтяном заводе в российском Омске вспыхнул масштабный пожар. Местные жители публикуют фото, на которых виден столб дыма.
Пожар произошел в омском микрорайоне Нефтяники. Видео черного дыма, который поднимается над городом, публикуют российские СМИ, передает 24 Канал.
Читайте также Во Владивостоке россиянам, которые отдыхали в бане, на головы упал потолок: видео обвала
В Омске горит нефтяной завод
Предварительно установлено, что в четверг в вечернее время на территории "Газпромнефть – Омский НПЗ" произошло возгорание установки АВТ-10, предназначенной для переработки нефти. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
В МЧС России также подтвердили пожар на нефтезаводе в Омске
В Нефтяниках действительно произошел пожар на территории одного из предприятий. В настоящее время задействованы силы этого предприятия и силы МЧС,
– заявили в ведомстве.
В российских силовых структурах утверждают, что никакой диверсии или умышленного поджога не было.
В России горит нефтебаза: смотрите видео
К слову, утром 1 августа в Нижнем Тагиле раздался взрыв в одном из гражданских зданий. В результате "упали" фактически два подъезда.