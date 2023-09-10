Российские офицеры применяют против украинских гражданских и пленных на оккупированных территориях пытки. Учитывая систематичность, это стало частью одобряемой государственной политики.
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Это не аномальное поведение
По словам специального докладчика ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, свидетели рассказывали достоверные истории, подтверждающие применение пыток на постоянной основе. Речь идет об изнасиловании, избиении, содержании в разных местах содержания.
Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний,
– заявила Эдвардс.
Она отметила, что отсутствие реакции со стороны Кремля на многочисленные случаи насилия равносильно молчаливому одобрению пыток.
"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, которая бы информировала их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", – добавила. она.
Россияне пытают гражданских и военных украинцев
- С началом полномасштабной войны Россия оккупировала часть территории нашего государства, а жителей этих земель цинично используют для совершения своих военных преступлений. В частности, из украинцев на этих территориях издеваются, привлекают к рабскому труду, а также пытают их и даже депортируют в страну-агрессорку.
- Большинство из этих граждан не имеют статуса по российскому законодательству. На этом страна-агрессорка не собирается останавливаться, ведь авторы материала получили документ российского правительства, в котором изложены планы создать 25 новых тюремных колоний и 6 других изоляторов в оккупированной Украине до 2026 года.
- Российские оккупанты нарушают законы и обычаи ведения войны и все существующие международные документы, пытая и казня украинских военнопленных. Офиса генпрокурора известно о 73 случаях умышленного убийства наших защитников, оказавшихся в плену. В Офисе генпрокурора, отвечая на запрос журналистов, отметили, что украинские правоохранительные органы ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных россиянами против украинских военнопленных.