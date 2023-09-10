Російські офіцери застосовують тортури проти українських цивільних та полонених на окупованих територіях. З огляду на систематичність, це вже стало частиною схвалюваної державної політики.

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Це не аномальна поведінка

За словами спеціальної доповідачки ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують застосування тортур на постійній основі. Йдеться про зґвалтування, побиття, утримання у різних місцях утримання.

Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань,

– заявила Едвардс.

Вона зазначила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства рівносильна мовчазному схваленню тортур.

"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", – додала вона.

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