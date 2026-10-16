Миллионы украинцев могут стать беженцами: в ООН предупредили о рисках, связанных с наступлением зимы в Украине

Миллионы украинцев рискуют покинуть свои дома из-за регулярных российских ударов по инфраструктуре, поврежденного жилья и роста стоимости жизни. Международная организация по миграции прогнозирует значительные трудности с предоставлением базовых услуг.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Агентства ООН по вопросам миграции, из-за резкого понижения температуры украинские семьи столкнутся с острым дефицитом стабильного отопления, электроэнергии и питьевой воды.

Какую ситуацию прогнозируют представители ООН в Украине?

Заместитель главы миссии МОМ в Украине Деян Кесерович отметил, что масштаб разрушений гражданской инфраструктуры создает серьезную опасность для жителей городов и сел.

"Зима в Украине приближается, и для многих украинцев ближайшие месяцы могут стать самыми тяжелыми с начала полномасштабной войны", – заявил Деян Кесерович.

Миллионы переселенцев возвращаются в поврежденные дома

По данным организации, с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году почти 3,6 миллиона человек по-прежнему находятся в статусе внутренне перемещенных лиц в пределах страны.

В то же время около 3,8 миллиона граждан уже вернулись в свои дома после эвакуации. Большинство из них вынуждены обустраивать быт в частично разрушенных или серьезно поврежденных домах, которые сложно отапливать во время сильных морозов.

К слову, президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в Брюсселе предупредил о возможном беспрецедентном миграционном кризисе в случае поражения Украины. По его словам, В европейские страны могут выехать до 20 миллионов украинцев, если Украина потерпит поражение.