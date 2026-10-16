Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву міграційного агентства ООН, через різке зниження температури українські родини відчують гострий дефіцит стабільного опалення, електроенергії та питної води.

Яку ситуацію прогнозують представники ООН в Україні?

Заступник голови місії МОМ в Україні Деян Кесерович зазначив, що масштаб руйнувань цивільної інфраструктури створює серйозну небезпеку для жителів міст і сіл.

"Зима в Україні наближається, і для багатьох українців найближчі місяці можуть стати найважчими з початку повномасштабної війни", – заявив Деян Кесерович.

Мільйони переселенців повертаються до пошкоджених осель

За даними організації, з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році майже 3,6 мільйона людей і далі перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб у межах країни.

Водночас близько 3,8 мільйона громадян уже повернулися до своїх домівок після евакуації. Більшість із них змушена облаштовувати побут у частково зруйнованих або серйозно пошкоджених будинках, які складно обігріти під час сильних морозів.

До слова, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у Брюсселі попередив про можливу безпрецедентну міграційну кризу в разі поразки України. За його словами, до європейських країн можуть виїхати до 20 мільйонів українців.