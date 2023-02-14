Время самореформирования: в ООН заговорили об обновлении организации

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов ООН готовиться к созданию обновленной версии организации. По его словам, сейчас механизмы решения глобальных проблем не отвечают масштабам вызовов.

Такое заявление Антониу Гутерриш сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном грядущему саммиту будущего. Генсек пообещал подготовить аналитическую записку, посвященную видению "ООН 2.0".

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Обновление ООН

Антониу Гутерриш отметил, что выложит предложения в области цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук, нацеленные на более эффективную поддержку государств-членов ООН в ближайшие годы. По его словам, Организации недостаточно правильной повестки дня, ведь нужны новые знания, опыт, программы и стратегии, а коллективные механизмы решений не справляются с масштабом вызовов.

Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в прошлую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру,

– заявил Гутерриш.

Россия – проблема ООН

Целью ООН является поддержание мира и международной безопасности, однако все больше организация демонстрирует свою неспособность в борьбе с новыми вызовами. Пиком этой ситуации стала полномасштабная война России с Украиной.

Совбез ООН должен принимать и воплощать ключевые решения безопасности, но не может этого сделать, ведь Россия является среди постоянных членов этого органа и имеет право вето.

Украина уже обжаловала вопросы законности членства России в ООН и в Совбезе организации. Причина в том, что в соответствии с Уставом ООН постоянными членами Совбеза являются 5 стран – США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. Однако в 1991 году Россия провозгласила себя преемницей красной империи и взяла на себя все их привилегии даже без формальной процедуры преступления в ООН. Сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы лишить Россию права вето и места в Совбезе ООН.