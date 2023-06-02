Украина возвращает свое, – в ОП и МИД "проехались" по Орбану после его циничных заявлений о наступлении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выдал порцию бреда относительно украинской контрнаступательной операции. По его словам, Украине следует сесть за стол переговоров с оккупантами.

На эти циничные заявления уже отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он жестко осудил такую абсурдную позицию венгерского политика.

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Как отреагировал Подоляк

Чиновник отметил, что подобные заявления Орбана в очередной раз демонстративно оскорбляют ценности Европейского Союза и международного права в целом. По словам Подоляка, это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям России.

Он подчеркнул, что Венгрии самое время осознать, что через контрнаступательные действия Украина возвращает свои территории и своих людей, ведь это справедливо и обязательно.

А если Премьер-министр Венгрии действительно волнуется о потерях – пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины. И тогда война будет окончена. Больше никаких потерь и смертей. Только полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Слышал ли подобные призывы Орбана к России?

– говорится в сообщении Подоляка.

В МИД призвали Орбана к действиям

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

По словам спикера, прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Собственно, это доказано опытом 2014-2022 годов.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что систематические российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают другие сценарии, кроме как продолжать войну.

В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец-то действовать,

– сказал спикер МИД.

К примеру, он призывает Орбана осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС.

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