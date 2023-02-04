Домой вернулись 116 военных: детали нового масштабного обмена, проведенного Украиной

В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен пленными. Следовательно, домой вернулись 116 украинских воинов.

В этот же день руководитель ОП Андрей Ермак заслушал доклады представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поводу очередного успешного освобождения из российского плена.

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Детали обмена

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что сегодняшний обмен достаточно удачный и большой. Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе абсолютно всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба.

Военное руководство подвело итоги обмена: видео

По информации заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, среди освобожденных:

87 воинов ВСУ;

8 бойцов ТРО;

7 героев из Нацгвардии;

6 – из Нацполиции;

5 – из ГПСУ;

2 – из ВМС;

1 – из ГСЧС.

Добавляют, что над обменом представителей системы МВД ГУР работало еще вместе с Денисом Монастырским.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

Освобожденные из плена украинцы нуждаются в реабилитации

Дмитрий Усов отметил, что состояние здоровья освобожденных из русского плена бойцов неудовлетворительный. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

Ермак отметил, что очень важно, чтобы защитники получили первую медицинскую помощь, чтобы были проведены все необходимые обследования, при необходимости поставлены диагнозы. У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь.

Также он выразил сожаление в связи с бездействием Международного комитета Красного Креста, который не обеспечивает соблюдение прав человека, в том числе находящихся в плену украинцев.

Президент Украины знает имя каждого освобожденного. Вчера Буданов докладывал. И мы говорили о каждом человеке, который сегодня должен был вернуться из плена,

– рассказал руководитель Офиса Президента.

Присутствующие подчеркнули, что работа по освобождению пленных будет продолжаться, пока домой не вернутся все украинцы.

Во время обмена вернули тела погибших героев

Также 4 февраля Украина вернула тела погибших защитников и волонтеров: