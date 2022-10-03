Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его мнению, россияне начинают отдавать себе отчет, что Россия проигрывает войну Украине.

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Украину не интересует, как Россия будет выходить из войны

"Они готовы еще вернуться к какому-то уровню жизни, который у них был, например, до 24 февраля. Они готовы сказать "мы выиграли, но мы проиграли". Это парадокс. Российская пропаганда об этом может говорить", – сказал Подоляк.

При этом советник Андрея Ермака заявил, что Украину уже не интересует, как Россия будет выходить из войны. По словам Подоляка, все изменили зверства россиян в Буче.

Мы очень много фокусируемся на российской повестке дня. Как они будут выходить из этой войны, нас уже не беспокоит. Даже до середины этой войны нас действительно беспокоило, что нужно найти какую-то психологическую линию разграничения, чтобы они сохранили свое лицо, а мы свое. Но после Бучи всего этого уже нет. Нет уже возможностей заканчивать войну, учитывая потребности РФ,

– заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что есть только один формат окончания войны, в соответствии с которым Россия может проиграть, а Украина – выиграть. Подоляк объяснил, что это означает, что Украина должна полностью освободить свои территории.

Россия не формирует мировую повестку дня, – Подоляк

Михаил Подоляк рассказал, что часть европейских элит продолжает говорить об эскалации и о возможности масштабирования войны. При этом он подчеркнул, что у России нет ресурса воевать где-то еще.

Так война уже масштабирована, уже большая. Увеличить ее можно только за счет увеличения интенсивности действий именно в Украине. В других местах Россия уже не будет воевать, потому что нет ресурса для этого. Она здесь проигрывает войну. Она не может выдержать войну на пять или даже на три фронта,

– сказал он.

Советник Ермака подчеркнул, что для Украины не важно, что дальше будет происходить в России. Он отметил, что "Россия уже исторически является аутсайдером, она уже проигрывает".

По словам Подоляка, у России все еще много оружия, однако "нет никакого смысла обсуждать, что Россия хочет, как она должна сохранить лицо".

"Россия должна проиграть – это ключевой параметр. И его все больше поддерживают и наши западные партнеры, которые до поры до времени считали, что главное – найти возможность России хотя бы частично сохранить лицо. Этой задачи сегодня уже точно нет. Не Россия формирует мировую повестку дня ", – резюмировал он.

Зеленский не будет вести переговоры с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября выступил с обращением к россиянам, во время которого объявил об аннексии 4 областей Украины. Также он призвал Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Однако Владимир Зеленский ответил диктатору, что не будет вести с ним переговоры. Президент Украины подчеркнул, что согласится на переговоры с Россией, если у ее руля будет другой президент.

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