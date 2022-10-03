Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. На його думку, росіяни починають усвідомлювати, що Росія програє війну Україні.

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Україну не має цікавити, як Росія виходитиме з війни

"Вони готові ще повернутися до якогось рівня життя, який в них був, наприклад, до 24 лютого. Вони готові сказати "ми виграли, але ми програли". Це парадокс. Російська пропаганда про це може говорити", – сказав Подоляк.

При цьому радник Андрія Єрмака заявив, що Україну вже не має цікавити, як Росія буде виходити з війни. За словами Подоляка, все змінили звірства росіян у Бучі.

Ми дуже багато фокусуємося на російському порядку денному. Як вони будуть виходити з цієї війни, нас вже не обходить. Навіть до середини цієї війни нас дійсно обходило, що треба знайти якусь там психологічну лінію розмежування, щоб вони зберегли своє обличчя, а ми своє. Але після Бучі всього цього вже немає. Немає вже можливостей закінчувати війну, враховуючи потреби РФ,

– заявив він.

Радник очільника ОП наголосив, що є тільки один формат закінчення війни, відповідно до якого Росія може програти, а Україна – виграти. Подоляк пояснив, що це означає, що Україна має повністю звільнити свої території.

Росія не формує світовий порядок денний, – Подоляк

Михайло Подоляк розповів, що частина європейських еліт надалі говорить про ескалацію та про можливість масштабування війни. При цьому він наголосив, що Росія не має ресурсу воювати десь іще.

Так війна вже масштабована, уже велика. Збільшити її можливо лише тільки за рахунок збільшення інтенсивності дій саме в Україні. В інших місцях Росія вже воювати не буде, тому що немає ресурсу для цього. Вона тут програє війну. Вона не може витримати війну на п'ять чи навіть на три фронти,

– сказав він.

Радник Єрмака підкреслив, що для України не суттєво, що далі буде відбуватися у Росії. Він зазначив, що "Росія вже історично є аутсайдером, вона вже програє".

За словами Подоляка, Росія все ще має багато зброї, однак "немає жодного сенсу обговорювати, що Росія хоче, як вона має зберегти обличчя".

"Росія має програти – це ключовий параметр. І його дедалі більше підтримують і наших західних партнерів, які до певного часу вважали, що головне – знайти можливість Росії хоча б частково зберегти обличчя. Цієї задачі сьогодні вже точно немає. Не Росія формує світовий порядок денний", – резюмував він.

Зеленський не вестиме переговори з Путіним

Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня виступив зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію 4 областей України. Також він закликав Україну припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Однак Володимир Зеленський відповів диктатору, що не вестиме з ним переговори. Президент України наголосив, що погодиться на переговори з Росією, якщо біля її керма буде інший президент.

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