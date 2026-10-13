"Неплохой пиар со стороны США": в ОП отреагировали на "мирный план", о котором писали СМИ

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал публикацию газеты Washington Post о якобы новом мирном плане США и Европы попыткой американской стороны провести собственный пиар. По его словам, обнародованные детали отражают точку зрения лишь части американских переговорщиков по итогам встречи во Флориде.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.

Что сказали в Офисе президента о "мирном плане"?

Литвин опроверг утверждение о том, что обнародованные материалы являются согласованной позицией США и европейских государств.

Это не "США и европейские страны". Это изложение точки зрения части американской делегации о встрече во Флориде, где присутствовали американцы, украинцы и европейцы. Неплохой пиар со стороны США,

– отметил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Четыре пункта американского предложения

Издание Washington Post обнародовало информацию о том, что США и Европа якобы разрабатывают совместный "проект урегулирования войны". Документ предусматривает финансовые выгоды и выгоды в сфере безопасности для обеих сторон, но не соответствует полным военным целям ни одной из них.

По данным СМИ, дипломатическое рамочное соглашение включает четыре основных направления. Среди них – масштабная программа восстановления Украины при участии Всемирного банка, а также предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США и Европы.

Остальные два блока касаются закрепления прекращения огня вдоль существующей линии соприкосновения и возобновления энергетического сотрудничества с Россией. В частности, рассматривается возможность транспортировки российских углеводородов в Европу и отмены части экономических ограничений.

Переговоры с участием американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа проходили в штате Флорида. К консультациям присоединились представители Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, украинская переговорная группа вернулась из США раньше запланированного срока, завершив консультации в Майами. Дипломатические контакты проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ослабить санкционное давление на российские нефтепродукты.