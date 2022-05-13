Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева показала, как местные жители Рубежного встречали защитников. Она опубликовала видео.

К теме Бабушка со слезами встречает украинских военных, которые пришли освобождать ее село от россиян

"В освобожденном Рубежном Харьковской области наши мужественные военные передали продукты женщине. А она только плачет и говорит: "Наши! Наши! Спасибо вам большое!», – написала Мезенцева.

Как жители Рубежного реагируют на украинских военных: смотрите видео

Освобожденные территории Харьковщины

Вооруженные Силы прогнали россиян из поселка Питомник. Об этом стало известно 11 мая. Подразделения оккупантов перешли к обороне и пытаются снизить скорость продвижения украинских защитников.

Кроме этого, в Генштабе 10 мая рассказали, что военные освободили еще 3 населенных пункта в Харьковской области. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке.

Также 30 апреля стало известно о контрнаступлении ВСУ и освобождении Верхней Роганки, Русской Лозовой, Слободского и Прелесного.

Откуда прогнали рашистов на Юге

Украинские защитники освободили несколько населенных пунктов на рубеже Николаевской и Херсонской областей. Об этом в Генштабе рассказали 5 мая.

Может заинтересовать – как рашисты пытаются попасть на "Азовсталь": смотрите видео

Что значит для россиян отход от Харькова

В Институте изучения войны рассказали, что контрнаступление украинских военных вблизи Харькова очень усложняет работу для командиров оккупантов. Теперь они думают – продолжить атаку города или сконцентрировать силы для другого направления. В частности, враги направлены в сторону Рубежного и Северодонецка. Однако сделали это за счет ухода из Харьковщины.

Кроме этого, захватчики перестали обстреливать сам Харьков, потому что вынуждены отбиваться от контратакующих украинцев. В Институте изучения войны прогнозируют, что россияне с Харьковщины сосредоточатся вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Работают пограничники

В Государственной пограничной службе Украины 11 мая также рассказали, что в Харьковской области ликвидировали 30 россиян, а двоих взяли в плен. Они опубликовали видео с живыми оккупантами.