Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева показала, як місцеві мешканці Рубіжного зустрічали захисники. Вона опублікувала відео.

До теми Бабуся зі сльозами зустрічає українських військових, які прийшли звільняти її село від росіян

"У звільненому Рубіжному на Харківщині наші мужні військові передали продукти жінці. А вона тільки плаче і каже: "Наші! Наші! Дякую вам велике!", – написала Мезенцева.

Як жителі Рубіжного реагують на українських військових: дивіться відео

Звільнені території Харківщини

Збройні Сили прогнали росіян з селища Питомник. Про це стало відомо 11 травня. Підрозділи окупантів перейшли до оборони та намагаються зменшити швидкість просування українських захисників.

Крім цього, у Генштабі 10 травня розповіли, що військові звільнили ще 3 населені пункти в Харківській області. Мовиться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Також 30 квітня стало відомо про контрнаступ ЗСУ та звільнення Верхньої Роганки, Руської Лозової, Слобідського та Прелесного.

Звідки прогнали рашистів на Півдні

Українські захисники звільнили кілька населених пунктів, що на рубежі Миколаївської та Херсонської областей. Про це у Генштабі розповіли 5 травня.

Може зацікавити – як рашисти намагаються потрапити на "Азовсталь": дивіться відео

Що означає для росіян відхід від Харкова

В Інституті вивчення війни розповіли, що контрнаступ українських військових поблизу Харкова дуже ускладнює роботу для командирів окупантів. Тепер вони думають – продовжити атакувати місто чи сконцентрувати сили для іншого напрямку. Зокрема, вороги спрямовані у бік Рубіжного та Сєверодонецька. Проте зробили це коштом відходу з Харківщини.

Крім цього, загарбники перестали обстрілювати сам Харків, бо змушені відбиватись від українців, які контратакують. В Інституті вивчення війни прогнозують, що росіяни з Харківщини зосередяться навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

Працюють прикордонники

У Державній прикордонній службі України 11 травня також розповіли, що на Харківщині ліквідували 30 росіян, а двох взяли в полон. Вони опублікували відео з живими окупантами.